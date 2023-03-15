محافظ قنا يلتقي «مصر الخير» و«بنك مصر» لتوفير فرص عمل للأكثر احتياجا

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم، وفد مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، ومسئولي مؤسسة مصر الخير، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها لتطوير قرية العركي تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والسيدة هناء البوريني الرئيس التنفيذى لمؤسسة بنك مصر والدكتورة هبه حسين المدير التنفيذى للبرامج بمؤسسة بنك مصر، والدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الأجتماعي، وخالد عمران المدير الاقليمي لمؤسسة مصر الخير لمحافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر.

توفير مصدر رزق للأسر الأولى بالرعاية

وأكد محافظ قنا، علي ضرورة التعاون في إقامة مشروعات تنموية تخدم المواطنين، خاصة في القرى والنجوع، لتوفير مصدر رزق للأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وأضاف الداودي، أن مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التي قامت بتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكد مسئولو البنك، حرصهم على المشاركة الإيجابية بما يصب في مصلحة الوطن من خلال مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، حيث تم استعراض عدد من المشروعات التنموية والخدمات، التي يمكن أن يقدمها البنك للمحافظة، منها الخدمات المستهدفة للعنصر البشري والعاملين بالوحدات المحلية كالقروض والمرتبات، وكروت ميزة الجديدة، بالإضافة إلى التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي والخدمات المصرفية والمشروعات الاستثمارية.

وقالت هناء البورينى مدير مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، أن المؤسسة تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال العمل في مجالات تطوير التعليم والتأهيل لفرص العمل وتطوير مستوى الخدمات الصحية بالإضافة إلى دعم مشروعات الحماية الاجتماعية وتحسين فرص الحياة للفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الدولة مثل مبادرة حياه كريمة وبرنامج فرصة وغيرها من المبادرات المجتمعية التي تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، من خلال مساندة ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ هذه المشروعات، وتقديم الدعم لمراكز البحث العلمي والمدارس والجامعات والمستشفيات العامة وتقديم العلاج لغير القادرين

وأضافت هبة حسين مدير البرامج "بمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع" بأن مؤسسة بنك مصر تسعى لوضع نموذج للعمل التنموى المتكامل الذى يساهم بشكل فعال في تنمية ونهضة المجتمع بما يحقق التنمية الشاملة و المستدامة لتحسين مستوى المعيشة في مختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجا بما يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030، من خلال القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة وتمكين المرأة.

افتتاح مدارس جديدة في قنا

وأوضح خالد عمران المدير الاقليمي لمؤسسة مصر الخير، إنه سيتم اليوم افتتاح تطوير ورفع كفاءة وانشاء 4 مدارس مجتمعية بقرية العركي في مركز فرشوط بمحافظة قنا وتستوعب 131 طالب وطالبة وتنفيذ 40 مشروع تمكين اقتصادي وتنفيذ عدد 8 ورش تدريبة علي المهن الحرفية وتسليم 24 جهاز تعويضى (كراسي متحركة، أطراف صناعية، سماعات أذن) لذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيز 5 قاعات طفولة مبكرة بحضانة جمعية تنمية المجتمع بالعركي تستوعب عدد 80 طفل من سن يوم الى 4 سنوات، فضلا عن عقد دورات تدريبية وتقديم الدعم الفني لميسرات الحضانات.