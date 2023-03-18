النائبة هناء فاروق: «كتف في كتف» نموذج مشرف للتكاتف المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية

أكدت النائبة هناء فاروق، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مبادرة «كتف في كتف» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد نموذجا مشرفا للتكاتف المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية والوقوف بجانبهم في ظل الأزمة الاقتصادية العصيبة التي تواجه العالم.

كتف في كتف

وأضافت، في بيان، أن هذه المبادرة المصرية تأتي في توقيت مهم، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتستهدف التضامن مع الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية، لمساندتهم ودعمهم في هذه الأزمة بالعديد من الفعاليات، أهمها تقديم أكثر من 4 ملايين صندوق يضم العديد من السلع الغذائية التي تكفي أسرة من 5 أفراد على مدار الشهر الكريم.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية مبادرة «كتف في كتف» تؤكد قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات ومساندة الشعب المصري في مواجهته للأزمات والتحديات الاقتصادية، موجة الشكر الشكر والتقدير لكل المشاركين والقائمين على هذا الحدث الإنساني الأكبر في تاريخ العمل الأهلي.