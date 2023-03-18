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«صناع الحياة»: 40 ألف متطوع حضروا احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف»

كتب:

محمد عزالدين
03:15 م | السبت 18 مارس 2023
تجهيزات مبادرة «كتف في كتف»

تجهيزات مبادرة «كتف في كتف»

قال أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن أبطال احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف» أمس كانوا المتطوعون، وذلك بعد عام كامل من انطلاق التحالف الوطني، الذي بدأ بـ 24 جمعية وأصبح العدد حاليا 33 جمعية ومؤسسة.

وأوضح أن احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف» شهدت حضور 40 ألف متطوع من جميع المؤسسات، نصيب مؤسسة صناع الحياة أكثر من 10 آلاف متطوع من كل محافظات مصر.

«كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية

وأضاف «موسى»، خلال مداخلة هاتفية في نشرة أخبار DMC، ويقدمها الإعلامي هيثم سعودي، أن المؤسسات والجمعيات في التحالف تبادلت المعلومات فيما بينها، والتنسيق في مبادرة «وصل الخير 1» و«وصل الخير 2» في رمضان الماضي، وحملة «خيرك سابق» وقوافل «ستر وعافية»، انتهاء بمبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن التحالف كان يهدف لتوزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية إلا أن العدد وصل إلى 6 ملايين كرتونة، لافتا أن فكرة التحالف لا تقتصر على توزيع الكراتين فقط، ولكنها نوع من الحالة والبهجة للأسر المصرية.

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بقلم محمد عزالدين