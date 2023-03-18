إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء انقلاب سيارة بترعة النوبارية بالبحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد انقلاب سيارة بترعة غرب النوبارية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية، وحُرر المحضر اللازم.

أسماء مصابي حادث انقلاب السيارة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجري الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشل المصابون والسيارة وتبين إصابة كل من رضا محمود درويش، 50 سنة، ربة منزل، وعيد محمود درويش، 50 سنة، عامل، ويوسف جمال درويش، 16 سنة، طالب، جميعهم مقيمين مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.