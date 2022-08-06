بالأسماء.. إصابة 12 في انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة بالبحيرة (صور)

أصيب، قبل قليل، 12 شخصا بجروح وكدمات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة شبرا النونة التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

انقلاب سيارة داخل ترعة

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد أيمن محيي، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى 12 شخصا مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي أمام قرية شبرا النونة، التابعة للمركز، وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجري الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث تبين إصابة كل من جمال عبد الجواد صبحي، 62 سنة، وأحمد محمود إبراهيم، 24 سنة، وصفاء إبراهيم السيد، 26 سنة، وأحمد محمد سعد، 33 سنة، وعلاء زكي كمال، 36 سنة، وآسر أحمد محمد، 8 أشهر، وسعيد أحمد محمد، 8 سنوات، ومحمد أحمد سعد، 9 سنوات، والسيد رجب إسماعيل، 32 سنة، سائق، وآسر السيد رجب، سنة ونصف، وأيسل السيد رجب، 6 سنوات، وهدى السيد إبراهيم، 25 سنة، وجميعهم مقيمون في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

ونُقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.