مصرع شخصين في انقلاب سيارة داخل ترعة بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة المحمودية بطريق «دمنهور - المحمودية»، أمام شركة المياه، ونُقلت الجثتان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة المحمودية، يفيد استقبال المستشفى جثة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة المحمودية بطريق «دمنهور - المحمودية»، وحفظت الجثتان، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة كل من عاشور محمد سلامة محمود، 47 سنة، من أبوالريش في دمنهور، وصباح أحمد يوسف رجب، 40 سنة، مقيم بقراقص دمنهور، وحُفظت الجثتان تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى المحمودية العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 4 في تصادم سيارتين

وفي وقت سابق، أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية الطيرية بطريق الخطاطبة، التابع لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين إثر حادث تصادم بين سيارتين بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من إبراهيم حمادة إبراهيم شعت، 19 سنة، وحمادة إبراهيم شعت، 45 سنة، وفاطمه حمادة إبراهيم 5 سنوات، ودعاء السيد عبد العزيز شعت، 30 سنة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لتلقي العلاج اللازم وعمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.