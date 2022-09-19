إصابة 3 طلاب إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالبحيرة.. حالتهم خطيرة

أصيب 3 طلاب بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء انقلاب سيارة ملاكي في ترعة على طريق «شبراخيت - الرحمانية» بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الرحمانية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الرحمانية يفيد استقبال المستشفى 3 طلاب بينهم اثنين في كلية الطب، مصابين بجروح متفاوتة جراء انقلاب سيارتهم الملاكي في ترعة على طريق «الرحمانية - شبراخيت»، وتحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى انتشال السيارة، وتبين إصابة أسماء صبري سعد، 20 سنة، طالبة بكلية الطب، مقيمة عزبة الضي، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وإلهام محمد زعيتر، 20 سنة، طالبة بكلية الطب، مصابة توقف بعضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبي وحجزها بغرفة العناية المركزة، ومصطفى عبدالعزيز رجب، 25 سنة، محامي ومقيم منية سلامة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

نقل المصابين إلى مستشفى الرحمانية

ونقل المصابون إلى مستشفى الرحمانية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، واحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.