«مصر أكتوبر»: مبادرة «كتف في كتف» تعبر عن الإصرار على مواجهة التحديات

أوضح المهندس أحمد الباز، مساعد الأمين العام وعضو المكتب السياسي لحزب مصر أكتوبر، أن مبادرة «كتف في كتف» تؤكد على قوة الدولة المصرية وإصرارها على مواجهة التحديات والأزمات ومساندة المواطنين الأكثر احتياجًا.

مبادرة كتف في كتف

وأضاف «الباز»، أن مبادرة كتف في كتف التي تُعد الأكبر في تاريخ المبادرات الإنسانية تهدف إلى تخفيف الأعباء والمعاناه التي يتعرض لها المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة بالتزامن مع اقتراب شهر الخير.

وأشار إلى أن مشهد تحالف الجميع لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية مشهد مُبهر يُعزز من تحقيق شبكة الحماية الاجتماعية ويُعبر عن اهتمام الدولة وكافة مؤسسات المجتمع المدني بالمواطنين الأشد احتياجًا.

ونظم التحالف الوطني احتفالية جماهيرية هى الأكبر من نوعها، تحت شعار «الخير هيفضل يلف طول ما احنا كتف فى كتف»، بمشاركة كل مؤسساته، والتى تضم 34 كيانا تنمويا، تمثل كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى فى مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في استاد القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حزب مصر أكتوبر

وتهدف المبادرة لتوفير 4 ملايين كرتونة مواد غذائية سيتم توزيعها في جميع المحافظات قُبيل شهر رمضان 2023، على أن يستفيد منها أكثر من 25 مليون شخص، وتحتوي كل كرتونة على مواد غذائية تكفي أسرة من 5 أفراد طوال شهر رمضان، فضلاً عن إنشاء مطابخ في جميع المحافظات لتوفير وجبات إفطار ساخنة للمواطنين طوال الشهر الكريم.