مؤسسة «أبوالعينين»: توزيع 200 ألف كرتونة بالجيزة ضمن مبادرة «كتف في كتف»

قال سامح النمر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يضم حاليا أكثر من 33 مؤسسة من أكبر المؤسسات الموجودة في مصر.

المتطوعون من أسباب نجاح المبادرة

وأضاف «النمر»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف» كانت أكثر من رائعة خاصة مع تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها، وشكره للمتطوعين، الذين يعدون أحد أسباب نجاح المبادرة.

ولفت أن مؤسسة «أبو العينين» تشارك في المبادرة بمحافظة الجيزة بأكثر من 200 ألف كرتونة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، منوها أن المبادرة تستهدف توزيع 4.5 ملايين كرتونة للأسر الأولى بالرعاية، والذين يخدمون 25 مليون مستفيد.

نشر ثقافة التطوع

وأكد أن المتطوعين هم السبب الرئيسي لنجاح المبادرة، والتحالف نجح في نشر ثقافة التطوع عند كثير من الشباب والأسر، متابعا: «من غيرهم مش هنعرف نعمل حاجة».