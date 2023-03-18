سناء منصور تشيد بـ«كتف في كتف»: المصري معروف بالجدعنة

أشادت الإعلامية سناء منصور، بمبادرة كتف في كتف، أكبر مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التي حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفاليتها أمس الجمعة في ستاد القاهرة الدولي.

سناء منصور: المصريون خصصوا أطيانهم لعمل الخير

وقالت «منصور» خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc: «المصريون معرفون بالجدعنة دائما، وروح الخير لديهم موجودة منذ أيام الأوقاف، كان لدى بعضهم أطيان ويخصصون جزءًا منها لعمل الخير وتقديمه للآخرين الأكثر احتياجا».

وأضافت الإعلامية، أن المصريين يمدون يد المساعدة للقريب والغريب على حد سواء، موضحةً: «بالأمس تابعنا على الهواء مباشرة احتفالية مبادرة مهمة جدا تبرز دور المصريين في الخير، وهي كتف في كتف، أكبر مبادرة للعمل الخيري في تاريخ مصر، وتستهدف مساعدة الأسر الأكثر احتياجا بمناسبة شهر رمضان الكريم».

توزيع 6 ملايين كرتونة

وأشارت إلى أن المبادرة الأكبر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استهدفت توزيع 6 ملايين كرتونة مساعدات غذائية لكل محافظات مصر، وسط مشاركة مئات المتطوعين من الشباب والبنات وأحيانا الأطفال، إذ عمل المتطوعين بكل طاقتهم في جميع محافظات الجمهورية للتأكيد على حبهم وعطائهم وتوصيل المساعدات الغذائية لملايين الأسر في بلدنا الحبيب.