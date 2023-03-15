وزارة الحج والعمرة السعودية توضح شروط وطرق التقديم على الحج 1444

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، عن طريقة وشروط التقديم على الحج 1444 في ظل استمرار عملية التقديم، مبينة أن كل مواطن سعودي أو مقيم في الدولة يمكنه التقديم للحج وكذلك أي شخص من الخارج عبر تطبيق نسك أو الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة.

وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن طريقة التقديم على الحج 1444

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، طريقة التقديم على الحج 1444 هجريا، والتي جاءت في نحو 6 خطوات وموجودة عبر البوابة، وهي:

الخطوة الأولى: الدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة الحج والعمرة والسعودية.

الخطوة الثانية: من خلال الواجهة الرئيسية للموقع يمكن أن تختار خانة إنشاء حج جديد.

الخطوة الثالثة: هي الإطلاع على كافة الأحكام والشروط والموافقة عليها.

الخطوة الرابعة: تشكل الإطلاع على كل باقات الحج وجميع تفاصيلها واختيار باقة الحج التي تناسبك

الخطوة الخامسة: يجب على الشخص إدخال جميع البيانات الشخصية التي تشمل تاريخ الميلاد ورقم الهاتف الشخصي ورقم بطاقة الهوية والحساب البنكي واختيار طريقة الدفع المناسبة

الخطوة السادسة: النقر على رمز التسجيل للطلب وبعدها سوف تستقبل رسالة نصية على هاتفك تضم جميع معلومات الحجز الخاص بك لموسم الحج 1444 هجريا.

شروط التقديم للحج 1444 هجريا بحسب وزارة الحج والعمرة السعودية

ونشرت وزارة الحج والعمرة إنفوجراف على موقع التغريدات القصيرة توضح فيه شروط التقديم على الحج 1444 هجريا وشمل هذا إكمال تناول الجرعات الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية، وألا يقل عمر المتقدم للحج عن 12 سنة، وألا يعاني الشخص من أمراض مزمنة مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.