السعودية تعلن تفعيل الدراسة عن بُعد في عدد من المحافظات غدا

كشفت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن تفعيل الدراسة عن بعد غدا الخميس، في عدة محافظات، بعد تغيرات في الطقس قد تؤثر بالسلب على الطلاب حال الذهاب إلى المدارس من خلال الطريقة الحضورية المعتادة.

بيان بشأن الدراسة عن بُعد في السعودية

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، بيانا يؤكد فيه حرصه على سلامة الجميع مع تحويل الدراسة غدا الخميس الموافق 24 شعبان 1444 هجريا عن بعد عبر منصة مدرستي لطلاب وطالبات منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في هذه المناطق:

تعليم سراة عبيدة

تعليم الفرشة

تعليم ظهران الجنوب

تعليم النماص

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودية نشر عبر حسابه على «تويتر»، أنه يتوقع أن يكون الطقس غدا الخميس سيئا مع التوقع بوجود أمطار متوسطة وقد تصل إلى غزيرة وضباب كثيف في معظم أنحاء المملكة السعودية لهذا سيجري تطبيق الدراسة عن بعد.

تحذيرات وعدم تفعيل الدراسة عن بعد

وأصدر المركز تحذيرات بشأن وجود أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة في المحافظة الشرقية في حين لم يتم إعلان الدراسة عن بعد في هذه المناطق وهي مناطق «الخبر، الدمام، القطيف، رأس التنورة، الرياض، القويعية، عفيف، الدرعية، الدلم، الرين، حوطة بني تميم، المزاحية، ضرما، مرات، والعاصمة الرياض».

تدني مستوى الرؤية في هذه المناطق وعدم تفعيل الدراسة عن بعد في السعودية

ويتوقع أن تشهد أيضا هذه المناطق أمطار خفيفة إلى متوسط وتدني مستوى الرؤية ولم يتم تفعيل مبدأ الدراسة عن بعد، في مدينة عسير العرين، بيشة، تثليث، طريب، ومدينة نجران، وبدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة، شرورة، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة ، خميس مشيط، أحد المسارحة، الدرب ،الطوال ، الفطيحة ، بيش ، صامطة ، صبيا ، ضمد ، الحرث، الريس ،العارضة ،هروب ، فيفا، على أن يكون هناك ضباب في مدن ومناطق «الباحة والقرى والمندق ، بلجرشي وبني حسن ومدينة الحدود الشمالية ومدينة الجوف في منطقة أبو عجرم ، القريات ، دومة الجندل ، سكاكا، طبرجل».