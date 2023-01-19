طريقة الحصول على التأشيرة المجانية لدخول السعودية وأداء العمرة

بعد إعلان المملكة العربية السعودية تأشيرة مجانية للأشخاص لأداء مناسك العمرة والحج، تساءل الكثير عن طريقة التقديم الذي يمكن الشخص أن يقوم بها من أجل الإسراع في حجز رحلة لأداء العمرة دون تأشيرة، وبدلا من الاصطفاف في طابور أمام سفارة السعودية في بلاده.

خطوات التقديم للتأشيرة المجانية في السعودية

وبحسب المتحدث باسم الخطوطة الجوية السعودية، عبدالله الشهراني، فإن التقديم يكون عبر موقع أو تطبيق الخطوط الجوية السعودية على الإنترنت ومتاجر التطبيقات على الهواتف التي تعمل بنظام الأندوريد والآي أو إس، ويحمل الشخص الأوراق المطلوبة منه والتي تشمل جواز سفر ساريا وتحديد مكان السفر ووجهة السفر (السعودية في أي مطار) واختيار التاريخ الذي يناسبه، ثم دفع رسوم تذكرة السفر إلى السعودية، والتي يجب أن تكون عبر الخطوط الجوية السعودية لأن أي الحجز للسفر عبر أي شركة أخرى لن يتيح التأشيرة المجانية.

مدة الإقامة لحاملي التأشيرة المجانية

وعندما يصل المسافر إلى أي مطار في المملكة العربية السعودية، وفي الغالب سيكون مطار جدة الدولي لأنه الأقرب إلى مكة المكرمة، سيتم سؤال الشخص من قبل السلطات عن رغبته في إتاحة التأشيرة المجانية له ويسجل عبر موقع الخطوط الجوية السعودية ليتيح له دخول السعودية للعمرة، وتجرى هذه العملية في 3 دقائق فقط وبعدها يصبح لديها 4 أيام للإقامة في السعودية وأداء العمرة، ويمكن للشخص إذا كان مسافر إلى دولة أخرى غير السعودية ولكن مر عليها كنقطة توقف يمكنه أن ينزل أيضا لأداء العمرة بعد اتباع نفس الخطوات المذكورة.