وزير الأوقاف يلتقي وفدا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، اليوم، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والنائبة رشا فايز كليب، والنائب عماد خليل، وعبير العريان، وريهام الشبراوي، وداليا فكري، ورغدة محمود، وإيمان محمد، وإيمان كامل، ومحمد شلبي، وعبد الله حسن مساعد الوزير للشؤون الإدارية.

تدريب وتثقيف الأئمة والواعظات

وفي كلمته، رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بنواب تنسيقية الأحزاب، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تعمل على تدريب وتثقيف الأئمة والواعظات والإعلاميين باتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة التعاون الإسلامي وغيرهم؛ للتأكيد على دور مصر الريادي لنشر الفكر الوسطي المستنير بالداخل والخارج، كما شرح لهم خطة الوزارة في استقبال شهر رمضان المبارك، ودورها في التثقيف بأهمية بناء الأسرة، وجهودها في مجال العمل على تماسك الأسرة المصرية.

وأكد جمعة، أن الأوقاف معنية بشؤون الأسرة، وتدرك أن من لا خير فيه لأهله لا خير فيه، وناقش معهم وجوه التعاون في العمل على بناء أسرة قوية متماسكة.

جولة تفقدية لأعضاء التنسيقية بالأكاديمية

وعقب اللقاء، نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية، جولة تفقدية لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمركز اللغات، ومركز الحاسب الآلي، وقاعات التدريب، مشيدين بالتطور الملحوظ والدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وأكاديمية الأوقاف الدولية في مجال التدريب والتثقيف داخل مصر وخارجها، وطفرة على مستوى تدريب وتأهيل الأئمة والواعظات، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في مركز الحاسب الآلي بالأكاديمية.