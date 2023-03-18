أغنية «ولعانة» من مسلسل الكبير أوي الجزء7 تحقق 10ملايين مشاهدة

ما زالت أغنية «ولعانة» للفنان أحمد مكى، والتي طرحها مؤخرا ضمن الحملة الدعائية لمسلسل«الكبير أوي الجزء7» رمضان 2023، تحظى بإشادات الجمهور حيث حققت 10ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب.

مسلسل «الكبير أوي الجزء 7»

وينتظر جمهور الفنان أحمد مكي مشاهدة مسلسل «الكبير أوي الجزء7» والذي يشهد هذا العام العديد من المغامرات من مربوحة، والكبير أوي، وحزلقرم.

ويضم المسلسل عددا كبيرا من نجوم الفن على ر;سهم الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، ومحمد سلام، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

والده الكبير اوي تعتذر عن مسلسل «الكبير أوي الجزء7»

واعتذرت الفنانة ليلي عزب عن مسلسل «الكبير أوي الجزء 7»حيث كانت تؤدي دور والده الكبير أوي «سامانتا»، والتي تنتمي لجذور أجنبية، ورغم ذلك إلا أنها متمسكة للاطمئنان بشكل دائم على ابنها الكبير اوي، حيث تزوره كل فترة في المزاريطة.