أحمد مكي يعلن فوزه في سباق عالمي للحمام الزاجل بالإمارات

أعلن الفنان أحمد مكي، فوزه في سباق للحمام الزاجل مقام في دولة الإمارات، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وكتب مكي: «الحمد والشكر لله، كسبت في سباق الحمام الزاجل المقام في دولة الإمارات الشقيقة Emirates one loft race، وهو سباق عالمي يشارك فيه الكثير من دول العالم، وعدد الطيور المشاركة 1991 طائرا، وحصلت على المركز الـ 13 في مسافه 213 كيلومترا، والمركز 22 في السباق النهائي مسافو 400 كيلومتر».

وأضاف: «في السباق الأخير لم يرجع من كل الحمام إلا 50 طائرا فقط نظرا لصعوبة ظروف السباق، وعاد في اليوم الثاني أول طير من الطيور المفقودة وكان من طيوري، وحصل بذلك على المركز الـ 51».

مسلسل «الكبير أوي 7»

ويشارك أحمد مكي خلال السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «الكبير أوي 7» بطولة محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح، كمال أبورية، عبد الرحمن ظاظا وحسين أبو حجاج وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة «سينرجي»، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.