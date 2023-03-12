مسلسلات رمضان 2023.. 10 ضيوف شرف مع أحمد مكي في الكبير أوي الجزء السابع

تشهد مسلسلات رمضان 2023، مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف خلال الموسم الدرامي الرمضاني الجديد، حيث سيكون لمسلسل الفنان أحمد مكي الكبير أوي الجزء السابع مشاركة عدد من الضيوف حيث سيتخطى العدد حاجز 10 من الفنانين والمشاهير خلال الموسم الذي سيعرض عبر قناة أون في الشهر الكريم.

مسلسلات رمضان 2023 .. أحمد مكي يقابل أحمد السقا

من المقرر أن يظهر مع أحمد مكي في الكبير أوي الجزء السابع الفنان أحمد السقا في حلقة خاصة، بجانب أكثر من 5 لاعبين من ناديي الأهلي والزمالك في حلقة دوري المزاريطة، المتوقع له أن يكون مفاجأة مسلسلات رمضان 2023.

مسلسلات رمضان 2023.. دوري المزاريطة في الكبير أوي الجزء السابع

مسلسل الكبير أوي 7 يشارك في بطولته كل من محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، سماء إبراهيم وآخرين، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

أغنية مسلسل الكبير أوي 7، «ولعانة» التي قدمها الفنان أحمد مكي والفنانة هدى السنباطي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع منذ طرحها على «يوتيوب» وهي أغنية دعائية للترويج للمسلسل.