تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادي، بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصان، مقيمان بدائرة القسم، حال تواجدهما بمسكن أحدهما، من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين في القاهرة.

وعُثر بحوزتهما على 24 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3000 قرص مخدر لعقار الترامادول – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجري المواد المخدرة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ 1,680,000جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.