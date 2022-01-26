تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض 5 طالبات في المعادى إلى 26 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة عامل أسانسير بإحدى المدارس بمنطقة المعادي؛ لاتهامه بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ5 أطفال بالمدرسة التي يعمل بها، وهتك عرضهن أثناء تواجدهن داخل حمام المدرسة، لجلسة 26 فبراير لسماع شهود الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه شقوير وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد وأشرف العشماوي وأمانة سر محمود عبدالرشيد وعمر عاشور.

وأمر حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أجريت معه من قبل النيابة العامة، التي وجهت له فيها تهمة خطف الأطفال الخمسة أثناء تواجدهن بالمدرسة بالتحايل، إلى دورة المياه، مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة انطلت عليهن وهي مساعدتهن في ذلك، مبعدا الطالبات عن أعين الرقباء عليهن، قاصدا ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام، فضلا عن هتك عرضهن بأن تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن زاعما تطهيره لهن مستغلا صفته وكونه من المتولين ملاحظتهن، وذلك حال كونهن لم يبلغن من العمر 12 عاما.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم «ع. م، 48 عاما»، قام خلال عام 2021 بدائرة قسم شرطة المعادي، بخطف المجني عليهم بالتحاليل، مستغلًا صفته كواحد من العاملين بإحدى المدارس للغات بمنطقة زهراء المعادى، وهو عامل مصعد، حيث خطف كل من: «س. ا»، «خ. م»، «ف. م» « ل. ا» «ز. و»، الطالبات في المدرسة بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة مساعدتهن فى ذلك مبعدا لهن عن أعين الرقباء عليهن قاصدا من ذلك ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي.