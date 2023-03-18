 الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على شبان فلسطينيين بالقدس

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، على عدد من الشبان في القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية بالقدس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتدت على شاب في البلدة القديمة في القدس وأصيب بجروح في وجهه، واقتحمت قوات جبل المكبر جنوب شرق المدينة المحتلة واعتدت على مجموعة من السكان الفلسطينيين هناك ونكلت بهم.

ضرب الشباب بوحشية

وأظهرت مقاطع فيديو اعتداء جنود الاحتلال بوحشية على عدة شبان وضربهم بأعقاب البنادق.

وأضافت المصادر، أن قوات أخرى اعتقلت شابًا من بلدة صورباهر جنوب المدينة المحتلة.