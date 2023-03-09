الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثمانية فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال خمسة أشخاص من مُحافظتي «جنين» و«نابلس»، شمال الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال ثلاثة آخرين من مدينة الخليل، في جنوب الضفة.

إعدام قوات الاحتلال ثلاثة شبان داخل مركبتهم

في سياق آخر، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن إعدام قوات الاحتلال ثلاثة شبان داخل مركبتهم في بلدة جبع جنوب جنين جريمة حرب، وأضاف «فتوح»، أن حكومة نتنياهو تنفذ برنامجها الدموي الذي وعدت به جمهورها من المتطرفين والمستوطنين، وتشن حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

تحقيق دولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية

وطالب فتوح بفتح تحقيق دولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم رئيس حكومة الاحتلال وأركانه من الوزراء الفاشيين وقادة الجيش إلى محكمة جرائم الحرب.

وانتقد فتوح بشدة صمت المجتمع الدولي واكتفائه ببيانات إدانة ضعيفة لا تعبر عن حجم المأساة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنون.