رئيس وزراء فلسطين يطالب بضغط أمريكي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأربعاء، لضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

ضغوط كبيرة على الشعب الفلسطيني

وأضاف أشتية، خلال لقائه الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، في مكتبه بمدينة رام الله، إن الشعب الفلسطيني يعيش ضغوطا غير مسبوقة، على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية من تصاعد الاستيطان والقتل والاقتحامات وهدم البيوت ومصادرة الأراضي، وعلى الصعيد المالي هناك ارتفاع في حجم الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، وانخفاض حاد بأموال المساعدات الخارجية، وارتفاع الأسعار والتضخم على مستوى عالمي.

ودعا أشتية إلى ضغط أمريكي جدي على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، والإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تقتطعها بشكل غير شرعي.

وبحث الطرفان سبل انجاح اجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده في شهر مايو المقبل في العاصمة البلجيكية، بروكسل.