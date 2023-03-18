«حماة الوطن» يكرم شابا من ذوي الهمم.. ويمنح والدته لقب الأم المثالية

كرم اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الشاب عبد الرحمن عرام أحد أبطال ذوي الهمم الذي شارك في احتفالية قادرون باختلاف وتم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك منح والدته منى عبدالفتاح لقب الأم المثالية للحزب لدورها في تربيته بعد وفاة والده وتحملها جميع المصاعب الحياتية، بحضور الدكتورة ناريمان الرفاعي أمين أمانة التضامن الاجتماعي وهيئة مكتب الأمانة المركزية.

تكريم شاب من ذوي الهمم

وأكد اللواء طارق نصير، أن ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي لما لهم من دور كبير في بناء وتنمية المجتمعات.

تعزيز حقوق ذوي الهمم

وأشار إلى أن الحزب من خلال أمانة التضامن الاجتماعي ومراكز الأمل المنتشرة في جميع المحافظات المختلفة، يولي أهمية كبيرة لتعزيز حقوق ذوي الهمم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأعربت الدكتورة ناريمان الرفاعي أمين أمانة التضامن الاجتماعي، أن برامج أمانة التضامن تولي أهمية كبرى بذوي الهمم وتسلط الضوء على ما يقومون به من جهد وأعمال متميزة تساهم في التنمية والبناء.