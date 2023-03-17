«حماة الوطن بمطروح» يشارك باحتفالية مبادرة «كتف في كتف»

أعلن النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان عن مشاركة أمانة محافظة مطروح بحزب حماة الوطن في احتفالية مبادرة «كتف فى كتف» مع جميع محافظات مصر اليوم الجمعة، باستاد القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أتوبيسات لنقل شباب مطروح

وقال النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب إنه جرى تسيير أتوبيسات من شباب الحزب بمدن محافظة مطروح للمشاركة في احتفالية مبادرة «كتف فى كتف» المقامة في استاد القاهرة الدولي، تحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن برعاية رئيس الجمهورية.

أضخم مبادرة حماية اجتماعية في مصر

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، في بيان له، أن مبادرة «كتف في كتف»، تُعد أكبر حدث، وأضخم مبادرة حماية اجتماعية فى تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري، وهى مبادرة تستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من 6 ملايين من كراتين رمضان المعبأة بالمواد الغذائية في كافة ربوع الجمهورية على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميًا، التي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار.

كراتين لـ20 مليون مواطن

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة، عن انطلاق احتفالية «مبادرة كتف في كتف»، الحدث الخيري الأكبر الذي ينظمه التحالف الوطني في استاد القاهرة الدولي، لتدشين المبادرة في ظل جهود آلاف من المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع ملايين كراتين المواد الغذائية التي يستهدف التحالف منها توزيعها على 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة 300 ألف متطوع من التحالف الوطني في جميع المحافظات، وبحضور جماهيري موسع من المتطوعين والشخصيات العامة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن .