«حماة الوطن»: مبادرة «كتف في كتف» تجسيد حقيقي لتكاتف مؤسسات الدولة

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، إن مبادرة «كتف في كتف» تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم.

الأزمة الاقتصادية العالمية

وأشاد «نصير»، بما تقدمه المبادرة من دعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في جميع محافظات الجمهورية، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على مصر وكل دول العالم في أسعار الغذاء والسلع.

وأثنى على إطلاق الرئيس السيسي شارة البدء للمتطوعين لمبادرة «كتف في كتف» في عشر محافظات، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مبادرة «كتف في كتف»

وأوضح أن ما تهدف إليه مبادرة «كتف في كتف» يمثل تجسيدًا حقيقيًا لتكاتف مؤسسات الدولة المختلفة لتوفير برامج الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء على المواطنين والحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ووجة اللواء طارق نصير التحية لكل من ساهم في هذه المبادرة العظيمة من جهد ومال وفكر.