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 الحبس 6 أشهر لعامل بتهمة قتل قطة في القاهرة.. «ألقاها عمدًا أمام سيارة»

كتب:

حسن سمير
07:46 م | السبت 18 مارس 2023
المتهم داخل القفص

المتهم داخل القفص

قضت محكمة جنح عابدين، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالحبس 6 أشهر لاتهامه بقتل قطة عمدًا بدائرة قسم شرطة عابدين.  

تفاصيل الواقعة 

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ من سيدة اتهمت فيه عاملًا بأحد المطاعم الشهيرة بقتل قطة عمدًا يوم 5 مارس الجاري، وأثبت تفريغ الكاميرات وشهادة الشهود اعتداء العامل بالمطعم على القطة، ورميها أمام عربة نقل بشارع عدلي بوسط القاهرة فدهستها، ووقعت المحكمة أقصى عقوبة على المتهم بحبسه 6 أشهر، وفق ما ينص قانون العقوبات.

العقوبة القانونية 

ويُجرم قانون العقوبات في مادته 357 قتل الحيوانات المستأنسة، بأن نص على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتضى أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة - غير دواب الركوب - أو أضر به ضرراً كبيراً". 

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