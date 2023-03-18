 الحبس 6 أشهر لعامل بتهمة قتل قطة في القاهرة.. «ألقاها عمدًا أمام سيارة»

قضت محكمة جنح عابدين، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالحبس 6 أشهر لاتهامه بقتل قطة عمدًا بدائرة قسم شرطة عابدين.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ من سيدة اتهمت فيه عاملًا بأحد المطاعم الشهيرة بقتل قطة عمدًا يوم 5 مارس الجاري، وأثبت تفريغ الكاميرات وشهادة الشهود اعتداء العامل بالمطعم على القطة، ورميها أمام عربة نقل بشارع عدلي بوسط القاهرة فدهستها، ووقعت المحكمة أقصى عقوبة على المتهم بحبسه 6 أشهر، وفق ما ينص قانون العقوبات.

العقوبة القانونية

ويُجرم قانون العقوبات في مادته 357 قتل الحيوانات المستأنسة، بأن نص على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتضى أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة - غير دواب الركوب - أو أضر به ضرراً كبيراً".