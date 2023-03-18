الموسيقار منير الوسيمي يعلن خوض انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة

أعلن الموسيقار منير الوسيمي خوض الانتخابات المقبلة على منصب النقيب العام للمهن الموسيقية، والمزمع إجراؤها العام الجاري خلال شهر يوليو المقبل بعد انتهاء فترة مجلس النقيب مصطفى كامل.

الوسيمي: أخوض الانتخابات دون قائمة

ووضع منير الوسيمي عددا من النقاط فى بيان أصدره خاطب فيه أعضاء مجلس النقابة، جاء كالتالي:

- أخوض الانتخابات منفرداً دون أى قائمة تاركا الحرية الكاملة لإرادة الجمعية العمومية للموسيقيين لاختيار من يمثلها في مجلس الإدارة السنوات الأربع القادمة، ومرحبا بالتعاون مع من يتم اختياره حال توفيقي بالنجاح بإذن الله.

منير الوسيمي يخوض الانتخابات بدون قائمة

- ليس بالضرورة أن ينسف أو يطعن أي مرشح لمنصب نقيب الموسيقيين إنجازات رؤساء النقابة السابقين ليبدو أكثر حرصا وخوفا على مصالح أعضاء الجمعية العمومية، فكل رئيس سابق للنقابة (منهم شغلوا مقعد النقيب لمدد التكميلية حتى من قاموا بالأعمال) إنجازات كثيرة وإخفاقات قليلة قابلة للغفران لأنها قطعا دون قصد، وليس لأحد فضل على النقابة وأعضائها، فالجميع خدم وقصد رفعة أداء العمل النقابي وإعلاء شؤون الموسيقيين قدر ما استطاع.

- على الجميع أن يسعى لضرب مثال يحتذى به عبر انتخابات ديمواقرطية بشرف ونزاهة، وأدعو لعدم التلاسن بالإساءة أو حتى التلميح عبر أقوال ملفقة لمجرد الاختلاف حول مرشح على أي من مقاعد المجلس أو مقعد النقيب، فالانتخابات سوف تنتهى بإعلان النتيجة، ونعود من المنافسة زملاء مهنة واحدة وأخوة فى الإنسانية، نتصافح لنهنىء الفائز بخدمة الجمعية العمومية، داعين لمن لم يحالفه التوفيق بحظ أوفر.