«مصر الخير»: مبادرة «كتف في كتف» نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن

أشادت مؤسسة مصر الخير، بجهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، خاصة في المبادرة الأخيرة كتف في كتف ودورة في إنجاح دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وتحقيق منظومة التكامل بين جميع المؤسسات، وذلك منذ تدشينه في مارس من العام الماضي من أجل تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وثمن الدكتور علي جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل الأهلي في مصر وحرصه على المشاركة في احتفالية تدشين مبادرة كتف في كتف، إيذانا بالانطلاق الفعلي للمبادرة الاجتماعية الأضخم على أرض الواقع التي يستفيد منها 20 مليون مواطن خلال شهر رمضان المبارك معربا عن شكره للرئيس لحرصه على كل ما من شانه خدمة المجتمع إيمانا منه بأهمية العمل الأهلي في تنمية الوطن والمواطن حيث حرص منذ توليه المسئولية على أن ينتصر للفئات الأكثر احتياجا والأشد فقرا.

مبادرةكتف في كتف

وأضاف في بيان لمؤسسة مصر الخير، أن مبادرة كتف في كتف، تعتبر أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم من خلال مبادرة كتف في كتف لدعم المواطنين في المحافظات ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن المؤسسة كانت من أوائل مؤسسات المجتمع المدني التي تعاونت مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مبادراته المختلفة، و هي أبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدودي الداخل على امتداد الوطن.

مؤسسة مصر الخير

من جانبه قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة هدفها إدخال الفرحة في قلوب المصريين، وآخرها مبادرة كتف في كتف، وإنها حريصة على المشاركة في المبادرات التي ينفذها التحالف الوطني وقد شاركت في مبادرات ستر وعافية، وقطار الخير في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على توفير المزيد من الدعم، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا.

وأوضح أن المؤسسة مشاركة بقوة وداعمة لمبادرة كتف في كتف، من خلال تقديم كراتين المواد الغذائية ووجبات الإفطار الساخنة للأسر المستحقة من خلال المطابخ والوجبات الساخنة من خلال حملة الافطار في 4 محافظات هي القاهرة الكبرى ودمياط، وشمال وجنوب سيناء حيث تهدف للوصول إلى 25 ألف مستفيد، كما تشارك المؤسسة في تسيير 5 شاحنات محملة بالمواد الغذائية الشاملة تصل حمولة كل شاحنة حوالي 20 طن وسيتم توزيعها في سوهاج و البحيرة والمنيا وسيتم تعبئتها في محافظات دمياط وشمال سيناء بهدف مشاركة الشباب المتطوعين من أبناء المحافظة في الحملة بالإضافة لممثلي الجمعيات القاعدية لخلق حالة من المشاركة الفعال في حملة كتف في كتف وإدخال الفرحة والسرور على المستحقين في الشهر الكريم.