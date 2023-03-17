رئيس الوفد يهنئ شيخ الأزهر بقرب حلول شهر رمضان المعظم

قدمت لجنة المواطنة بحزب الوفد، التهنئة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

لجنة المواطنة بحزب الوفد

ونقلت اللجنة تهنئة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وقيادات وأعضاء الحزب، وضم الوفد كلا من صفوت لطفي مستشار ومساعد رئيس الحزب لشؤون المواطنة ورئيس لجنة المواطنة وعماد إبراهيم مساعد رئيس الحزب لشؤون الإدارة المحلية ونائب رئيس لجنة المواطنة والنائبة أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ ومدحت الدويري مقرر اللجنة وألفى صموئيل وخالد صابر عضوا لجنة المواطنة المركزية.

واتسم اللقاء بدفء المشاعر وطيب الكلمات وشكرت اللجنة الإمام الأكبر على جهوده المثمرة لنشر ثقافة المحبة والعيش المشترك والوعي الناضج بالفكر المستنير وترسيخ أسس المواطنة والحوار، متمنين أن يعيد هذا الشهر الكريم على شعب مصر العظيم بالتقدم والرخاء، وأن تنعم شعوب العالم بالسلام والأمان.

وحدة لم الشمل

واختتم اللقاء بزيارة لجنة المواطنة لوحدة لم الشمل بالمشيخة والمقيمين عليها من المشايخ وحجم الإنجازات الهادفة على أرض الواقع فى حل آلاف المشاكل الأسرية.

وقالت لجنة المواطنة في بيان لها: نتقدم بأخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات للإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنين من الله عز وجل أن يكلل ما تمتد إليه الأيادي الصالحة والمخلصة بالنجاح والسداد دمتم بالخير ودام الأزهر الشريف منبرا للتعليم والتسامح والسلام.