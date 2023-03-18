وزير الصحة الأسبق: الطب شعلة موقوتة لإدخال البهجة لجوف الإنسانية

قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، إن مهنة الطب من الأعمال الراقية التي تحمل أسمى معاني القيم الإنسانية الراقية، والتي تتمثل في التخفيف من آلام البشر و تحسين ظروفهم الصحية لتخطي الأزمات الصحية، وتحمل قيم الصبر والمحافظة على أسرار المرضى وغيرها من الصفات الإنسانية الرائعة.

الطبيب خط الدفاع الأول في المجتمع

وأضاف الدكتور عادل العدوي في تصريحاته للوطن، أن الطب شعلة موقوتة لإدخال البهجة والسرور لجوف الإنسانية، وذلك من خلال تخفيف آلام المرضى و الإشراف على رحلة علاجهم لمواصلة الحياة، كما أن الطبيب يعد خط الدفاع الأول في حياة المجتمع كونه الدرع الواقي لصحته وسلامته.

وبسؤاله عن ما تفتقده المهنة، قال وزير الصحة الأسبق: «نحن بأمس الحاجة لإقرار قانون المسؤولية الطبية كونه يحفظ حقوق المريض فضلاً عن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، وحفظ حق المريض في هذه الأمور».

تحية وتقدير لكل أطباء مصر

واختتم وزير الصحة الأسبق موجها تحيته وتقديره لكل أطباء مصر على دورهم المبذول لخلق حياة صحية أمانة لأبناء الشعب المصري في كل وقت وكل لحظة.