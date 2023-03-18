محافظ بني سويف يشهد احتفال «فرع الثقافة» بالعيد القومي

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات احتفال فرع ثقافة بني سويف بالعيد القومي للمحافظة مارس 2023، الذي أقيم مساء اليوم، بواحة ميدوم، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

فقرات فنية وثقافية خلال الاحتفالية

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، تلاه قيام الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة بني سويف، بتقديم مجموعة من العروض الفنية والغنائية والاستعراضية، شملت فقرات: العصا الصعيدي، الحجالة، الفلاحي، الحرفيين ، وفقرة الطبول، والتي تفاعل معها الحضور، خاصة وانها تعبر عن الفنون والفلكور الذي يميز محافظة بني سويف، وذلك تحت إشراف المدرب وائل عيد.

محافظ بني سويف: نستهدف للنهوض سياحيا بمنطقة ميدوم

من جانبه أكد محافظ بني سويف أن الحرص على تنظيم الحفلات بواحة ميدوم، يأتي ضمن سلسلة من الخطوات العملية للنهوض بالمنطقة سياحيًا من خلال تأهيل المنطقة وفق خطة مشتركة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والهيئات ذات الصلة والتي تضمنت إنارة الهرم ميدوم بعد إظلام دام لسنوات علاوة على تطوير ورفع كفاءة الواحة، لتحقيق نقلة في مجال السياحة الداخلية ضمن مخرجات الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة والتي تشمل 6 قطاعات اقتصادية من أبرزها قطاع السياحة.

العيد القومي لبني سويف

وتحتفل محافظة بني سويف بعيدها القومي في 15 مارس من كل عام، حيث وقف الأهالي ضد الاحتلال البريطاني تضامنا مع ثورة 1919 بقيادة الزعيم سعد زغلول، للدفاع عن الحرية والكرامة ضد الاحتلال.