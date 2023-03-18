«الأوقاف» تنظم برنامج «ملتقى الأجيال» بمراكز الشباب في رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق برنامج «ملتقى الأجيال» خلال شهر رمضان الكريم بمراكز الشباب والأندية المركزية على مستوى الجمهورية بواقع لقاء كل أسبوع بمشاركة نخبة متميزة من المتخصصين من العلماء والمثقفين والأئمة والواعظات، وفق الخطة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان

ويأتي البرنامج في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف من خلال برامجها المتعددة، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م، من خلال الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه.

وأضافت الأوقاف، في بيان لها، أن هذا البرنامج يأتي في ضوء اهتمام القيادة الحكيمة بتعزيز الشراكة الإنسانية والمجتمعية للنهوض بالوطن، وبناء استراتيجية لجودة حياة المواطنين العلمية والعملية، كما يهدف البرنامج إلى عدة أمور؛ أهمها تقديم فعاليات ولقاءات وبرامج تثقيفية وتوعوية متنوعة لمختلف الفئات المجتمعية من أجل تعزيز العلاقات الأسرية والمجتمعية بين الأجيال المختلفة «جيل الأجداد والأبناء والأحفاد»، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينهم، وتوفير الدعم الديني والثقافي والاجتماعي، على اعتبار أن شهر رمضان يضع الإنسانية كلها في حالة نفسية واحدة من التراحم والترابط.

ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية

وتابعت أن البرنامج يهدف كذلك إلى توجيه الوعي القومي ذي الطابع والمضمون الوطني من خلال نشر الأخلاق الفاضلة، والقيم النبيلة، والثقافة الرشيدة، والتكافل الاجتماعي، والعمل كذلك على ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية، والاستفادة الجادة من الوقائع والانتصارات التاريخية التي حدثت في هذا الشهر الفضيل، والوصول بأيدي الناس إلى جميع أوجه الخير.