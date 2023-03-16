قرض حسن من وزارة الأوقاف يصل إلى 15 ألف جنيه.. تعرف على الشروط

قرض وزارة الأوقاف واحد من القروض المهمة، التي يفضل المواطنون الحصول عليها كونها تتبع أفضل المعايير في الاقتراض فضلا عن أن التقديم يتم بشكل إلكتروني على موقع الوزارة ومن بين تلك القروض «القرض الحسن».

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، تفاصيل القرض الحسن من وزارة الأوقاف، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقارئ على مدار الساعة.

وبحسب وزارة الأوقاف فإن المرحلة الأولى من القرض الحسن لهذا العام المالي 2022/ 2023م قدرها 15 مليون جنيه تضم 1600 قرض حسن، بواقع 1200 قرض للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها، و400 قرض للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام من غير العاملين بوزارة الأوقاف.

ضوابط وشروط الحصول على القرض الحسن

هناك عدة ضوابط وشروط للحصول على القرض الحسن من وزارة الأوقاف، تفاصيلها كالتالي:

*أولا العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها

أ- من أمضى خمس سنوات فأكثر في الخدمة، يكون مبلغ القرض بحد أقصى 15 ألف جنيه، وبالشروط التالية:

- ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.

-ألا يكون دائن بقرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.

-أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات.

-يتم خصم المبلغ بواقع 300 جنيه شهريًّا، على مدار 50 شهرًا، ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.

-لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد، وعلى الراغبين ملء النموذج التالي:https://forms.gle/Xyeq8HqmQ5SBDZ3n7.

ب- من لم يستكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين، يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات تعيينًا، ويتم صرف مبلغ قدره 6 آلاف جنيه، تخصم على أربعين شهرًا، بواقع 150 جنيهًا شهريًّا وبذات ضوابط البند (أ) وعلى الراغبين ملء النموذج التالي:https://forms.gle/vhcsASHRXqRZ3STF8.

* ثانيا العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام

يتم صرف المبلغ حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتخصم بواقع 300 جنيه شهريًّا، على ألا تقل المدة المتبقية في خدمة طالب القرض عن ثلاث سنوات عند نشر هذا الإعلان، وذلك بالضوابط التالية:

- ألا تقل مدة خدمة طالب القرض عن 15 سنة، وفقًا للقانون المنظم لذلك.

-ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.

- لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

- إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر، فعلى الراغبين ملء النموذج التالي:https://forms.gle/7K35xgqzpxe2S2xs5.

تفاصيل عامة عن القرض الحسن من وزارة الأوقاف

1- القرض قرض حسن بدون أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو مقابل استمارة أو خلافه.

2- التقديم إلكتروني على موقع وزارة الأوقاف فقط، لمدة عشرة أيام من تاريخه.

3- بالنسبة لأصحاب الاستمارات السابق تقديمها ولم تفعل، سيتم إدراجها في هذه الخطة وفق الشروط والضوابط والأولويات المقررة ونسب الصرف لكل جهة.

4- عند انتهاء اللجنة المختصة من ترتيب الأولويات للمتقدمين ستطرح استمارة القرض مجانًا على الموقع لطبعها واستيفاء المطلوب وتسليمه لمديرية الأوقاف التابع لها العامل بالأوقاف، والتي يقع محل عمل الطالب من غير العاملين بالأوقاف بها.