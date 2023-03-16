آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة الأوقاف 2023.. نهاية مارس

أعلنت البوابة الالكترونية للحكومة تفاصيل أحدث وظائف وزارة الأوقاف 2023، لـ 1000 وظيفة عامل مسجد بمختلف محافظات الجمهورية، والممتدة حتى آخر مارس الجاري وفق الشروط والضوابط التي أعلنتها الوزارة.

وظائف وزارة الأوقاف

وأعلنت وزارة الوقاف عن وظائف عامل مسجد بنظام التعاقد، بجميع محافظات الجمهورية، كما نشرت الوزارة الشروط المطلوبة في وظائف الأوقاف، وتضمنت الآتي:

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

- مؤهل أقل من المتوسط -إعدادية عامة.

- مؤهل اقل من المتوسط -إعدادية أزهرية.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الأوقاف

الصورة الشخصية، بطاقة الرقم القومي وجه أول وثان سارية، وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، المؤهل الدراسي، إيصال الإيداع البنكي، الموقف من الخدمة العسكرية، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).

وأشار الإعلان إلى ضرورة التزام المتقدم للوظائف بإيداع مبلغ 24 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح في أي من بنوك «الأهلي المصري، بنك مصر، أو بنك القاهرة»، منوها بأنه لن يُلتفت لطلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل أو أن يكون إيصال الايداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان.

طريقة التقديم في وظائف الأوقاف

يتم التقديم إلكترونياً عن طريق ملء الاستمارة الإلكترونية، اعتباراً من 15 مارس 30 مارس 2023، والتقديم إلكترونيا فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي، من خلال هذا الرابط.