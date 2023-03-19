معلومات عن برنامج «مفيش منه» على «راديو 9090» في رمضان

كشفت إذاعة راديو 9090، تفاصيل برنامجها الجديد «مفيش منه»، المقرر عرضه طيلة أيام شهر رمضان الكريم

3 معلومات عن البرنامج

- البرنامج من تقديم الإعلامية شيماء حافظ

- «مفيش منه» برنامج حواري فني يومي، يعتمد على استضافة كبار نجوم الدراما والغناء، ويستعرض أهم الأيام والأشخاص المؤثرين في حياته

- من أبرز ضيوف البرنامج النجم الكبير صلاح عبد الله، الفنانة فاء عامر، الفنانة والإعلامية صفاء أبوالسعود، الفنان بيومي فؤاد، وغيرهم الكثير من النجوم.

البرنامج مكون من فقرتين أساسيتين

وتدور فكرة البرنامج حول اكتشاف معلومات وزوايا جديدة في حياة النجوم، ويتكون من فقرتين رئيسيتين؛ الأولى تحت عنوان يوم من عمري وفيها يتحدث الضيف عن أهم الأيام التي مرت في حياته وفي مشواره الفني وساهمت في تكوين شخصيته أو ساهمت في تغيير نظرته عن أمور معينه.

أما الفقرة الثانية فهي بعنوان النص التاني، ففي حياة كل شخص ستجد نص آخر سواء (زوج، زوجة، أب، أم، أخ، ابن، مدرس، مدير، صاحب)، وفي الفقرة يتحدث الضيف عن نصه الثاني أو أهم شخص في حياته وسبب وضعه في تلك المكانة وأبرز المواقف والذكريات التي جمعته به.

البرنامج تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامي رامي الحلواني، ويذاع على «الراديو 9090» يوميا طوال أيام شهر رمضان، في تمام الساعة 3 عصرًا.