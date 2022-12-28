المذيعة غدير حسان: راديو 9090 «ابني».. والمستمع يرانا كما يحب

أكدت الإذاعية غدير حسان، مقدمة برنامج «راديو سكوب» على الراديو 9090، أنها تعتبر الراديو ولد على يديها، وتعتبره بمثابة مولودها، مشيرة إلى أنها تنظر للراديو الآن وتسأل نفسها متى كبر الراديو وكيف كبر ووصل لهذا الحجم الكبير، وذلك باعتبارها من مؤسسيه.

الراديو هو بيتها وعائلتها وابنها في نفس الوقت

واعتبرت حسان، خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن أسرة الراديو 9090 هي عائلتها الكبيرة، معتبرة أن الراديو هو بيتها وعائلتها وابنها في نفس الوقت.

وأشارت الإذاعية إلى أنها كانت تعمل مذيعة تليفزيون، ولم تكن قدمت برامج عبر الراديو من قبل، لافتة إلى أنها عرفت معنى الشغف منذ أول لحظة دخلت فيها الراديو 9090.

المستمع يرى المذيع بالشكل الذي يحبه

ولفتت إلى أن الراديو له مميزات أخرى، حيث يمكن المذيع من اللعب مع مشاعر المستمع عن طريق تغيير طبقات الصوت بدون النظر للغة الجسد، مشيرة إلى أن المستمع يرى المذيع بالشكل الذي يحبه عن طريق صوته.