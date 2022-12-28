الإذاعي فادي إبراهيم: راديو 9090 ليس مجرد عمل.. بل مكان ممتع أحبه

أكد الإذاعي فادي إبراهيم، مقدم برنامج «لسه الصبح» على الراديو 9090، أن العشر سنوات التي مضت على انطلاق الراديو مرت بشكل غير طبيعي، لافتًا إلى أنه عاش أحداثا كثيرة وقدم برامج كثيرة وضيوفا كثيرين، مشيرًا إلى أن الوقت مر بسرعة كبيرة «فكرة إن إحنا مع بعض مش مخليني رايح أشتغل لكن رايح مكان بحبه ولناس بحبها وفيه متعة أكتر وأنا رايح أستمتع».

التواصل مع الجمهور بالموسيقى والغناء ممتع

وأشاد إبراهيم خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، بفكرة التواصل مع مستمعي الراديو عبر الموسيقي والأغاني، ما يجعل الأمر ممتعا، مشيرًا إلى أنه كان في البداية يلعب على جهاز ميكسر الراديو 9090 ويجرب عليه أشياء جديدة أثناء فترة البث التجريبي.

خاض بعض التجارب قبلها في محطات إذاعية

واعتبر فادي إبراهيم أن حلمه تحقق بالفعل، لافتًا إلى أنه تخرج في كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة عين شمس نهاية عام 2012 والتحق بالراديو 9090 عام 2013، لافتًا إلى أنها كانت أول تجربة حقيقية له وأنه خاض بعض التجارب قبلها في محطات إذاعية أونلاين، ولذلك كانت لديه رهبة كبيرة من هذه التجربة، مشددًا على أن الالتحاق بمحطة إذاعية كبيرة تعتبر مسؤولية كبيرة على المذيع.