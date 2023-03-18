مصطفى كامل يجتمع بالمتعهدين للحفاظ على حقوق الموسيقيين والدولة

أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قرارا من أجل الحفاظ على إدارة مهنة الموسيقى وحقوق الموسيقيين في الدولة المصرية.

الاجتماع يوم الأحد في مقر الموسيقيين

جاء قرار مجلس النقابة كالتالي كما أصدرته النقابة: «حفاظاً من النقابة العامة على إدارة مهنة الموسيقى وحقوق الموسيقيين وحقوق الدولة من ضرائب وتصاريح ورسوم، قررنا الاجتماع بكل المتعهدين وسوف نلزم الجميع بالضوابط التي تضمن حقوق الموسيقيين وتشغيلهم وموعد الاجتماع غداً الأحد الساعة السابعة بإذن الله (سجل تجاري + فاتورة إلكترونية)».

وأعلن مؤخرا الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، تعاقده على مجموعة حفلات ستقام قريبا لصالح صندوق المعاشات والإعانات بـ نقابة المهن الموسيقية.

تكريم مصطفى كامل في تونس

كان نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، قد تلقى دعوة من وزارة الثقافة التونسية، كونه ضيف شرف مهرجان الأغنية العربية بتونس، وجرى تكريمه من قبل المهرجان وقام بتسليمه درع التقدير نقيب الفنانين التونسيين ماهر الهمامي على خشبة مسرح الأوبرا التونسية.