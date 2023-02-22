الفنان مصطفى كامل يعلن إصابته في يديه: «قدر الله وما شاء فعل»

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن إصابته في يده، اليوم الأربعاء، مناشدًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

«أعود بإذن الله غدا لاستكمال الأشعه والعلاج»

وكشف مصطفى كامل، عن حجم إصابة يده، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مُعلقًا عليها بقوله: «قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله في السراء والضراء.. اللهم أنت الشافي.. اللهم أنت الصاحب في السفر»، لافتًا إلى أنه سوف يستكمل إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة في ضوء مرحلة العلاج.

تفاصيل آخر ظهور لـ مصطفى كامل قبل الإصابة

وكان آخر ظهور للفنان مصطفى كامل، قبل إصابته، من خلال تقديم واجب العزاء في شقيق المطرب حكيم بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، مساء الأحد الماضي، حيث ظهر بصحبة الفنان حلمي عبد الباقي،