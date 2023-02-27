الفنان محمد عاطف يطرح «عيني على اللمة» بعد نجاح أغنيته مع مصطفى كامل

طرح المطرب محمد عاطف، أغنيته الجديدة «عيني على اللمة»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة السابقة، في أغنية «أنا مش ملاك»، بالتعاون مع المطرب والملحن مصطفى كامل، وحققت الاغنية فور طرحها مشاهدات مرتفعة.

أغنية «عيني على اللمة»، من كلمات إبراهيم جاد، وألحان محمد العشري، توزيع عمرو الخضري، المنتج منفذ فادي صبحي.

تفاصيل تعاون محمد عاطف مع مصطفى كامل

يشار إلى أن آخر أعمال محمد عاطف، أغنية «أنا مش ملاك»، التي تم طرحها هلال الفترة الماضية، من كلمات وألحان مصطفى كامل، التوزيع الموسيقى أحمد عادل، وتريات هشام النبوي، قانون د ماجد سرور، ناي محمد عاطف، إيقاع أحمد عيادي، مهندس صوت أحمد جودة، ومنتج منفذ فادي صبحي، ومن المقرر أن يطرح محمد عاطف أغانيه الجديدة مع مصطفى كامل خلال الفترة المقبلة، ويعد أبرزها أيضًا «أعمل لك إيه»، و«أوكيه».

مسيرة فنية لـ محمد عاطف

يذكر أن المطرب محمد عاطف قدم عددا من الأغاني المتنوعة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، ومنها «هقولك علي الحقيقة» مع نجوي فاروق، وأغنية «هعيش مرة»، ومن كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام، و«سكة صعبة» بالتعاون مع الدخلاوية، من ألحان فيلو وتوزيع أحمد عبد السلام، و«حبيبي» من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام.