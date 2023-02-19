مصطفى كامل وجمال العدل وأحمد حسن وتوفيق عكاشة يعزون حكيم في وفاة شقيقه

استقبل الفنان حكيم عددا من المعزين في وفاة شقيقه، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وبينهم صديقه الإعلامي توفيق عكاشة بترحاب شديد.

توفيق عكاشة من أوائل الحاضرين لعزاء شقيق حكيم

وقال حكيم لتوفيق عكاشة: «تعبت نفسك يا أستاذ توفيق، يا رب ما نجيلكش في حاجة وحشة أبدا»، وظل مرافقه إلى أن جلس في مقعده داخل قاعة العزاء.

وحرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، على الحضور منذ قليل، لتقديم واجب العزاء.

كما حضر رامي صبري لتقديم واجب العزاء لحكيم في وفاة شقيقه، وكذلك المنتج جمال العدل، وأحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، والفنان عصام كاريكا.