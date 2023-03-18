البطريرك الماروني يدعو النواب المسيحيين ليوم صلاة من أجل لبنان في 5 أبريل

وجَّه البطريرك الماروني بلبنان مار بشاره بطرس الراعي، دعوة إلى الأعضاء المسيحيين بمجلس النواب اللبناني إلى يوم اختلاء روحي وصلاة من أجل لبنان في بيت عنيا بحريصا في محافظة جبل لبنان يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر أبريل المقبل.

وأكد الراعي أن الدعوة موجهة لجميع النواب المسيحيين من مختلف الكنائس وذلك بعد استشارة البطاركة وذلك استعدادا لعيد الفصح المجيد.

وعبَّر الراعي عن أمله في مشاركة جميع النواب (البالغ عددهم 64 نائبا من بين 128 نائبا) في اليوم الذي يبدأ في الساعة التاسعة صباحا وحتى نهاية اليوم.

مبادرات لحث القوى السياسية المسيحية على التوافق والحوار

جدير بالذكر أن الراعي سبق وأن تقدم بمبادرات لحث القوى السياسية المسيحية على التوافق والحوار من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد، وخصوصا أن الأعراف الدستورية تقتضي أن يكون رئيس الجمهورية من بين أبناء الطائفة المسيحية المارونية.

فراغ رئاسي في لبنان منذ عدة أشهر

ويعاني لبنان من فراغ رئاسي منذ خلو مقعد الرئاسة بانتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون 31 أكتوبر الماضي، ولم ينجح مجلس النواب حتى الآن في انتخاب رئيس جديد بسبب الخلافات السياسية التي تعرقل حصول أي من المرشحين على الأغلبية اللازمة للفوز بالرئاسة.