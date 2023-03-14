أبوالغيط: الوضع في لبنان بالغ الصعوبة وهناك حاجة لوجود رئيس بأسرع وقت

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إن الوضع الاجتماعي في لبنان بالغ الصعوبة، مشددا على الحاجة الماسة لوجود رئيس جديد للبنان في أسرع وقت.

وأضاف أبوالغيط - في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بلبنان - إنه وصل إلى لبنان أمس، وكان سعر صرف الليرة اللبنانية يناهز الـ 90 ألفا للدولار الواحد، بينما قفز سعر الصرف صباح اليوم إلى 100 ألف ليرة للدولار، معربا عن أسفه لما آل إليه الوضع الحالي.

لقاء أبوالغيط برئيس النواب البرلماني

وعن لقائه اليوم، برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أكد «أبوالغيط» ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد كمدخل لبدء عملية الإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمات الراهنة.

وكان «أبوالغيط» قد شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023، اليوم، وجدد في كلمته التزام جامعة الدول العربية ببذل المزيد من الجهود دون كلل لتحقيق إنجازات جديدة من شأنها تحقيق التنمية المنشودة لكل العرب.

تأثير الأزمات العالمية على العرب

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إن التركيز على الأزمة الروسية الأوكرانية على خطورتها وأهميتها لا يجب أن يخفي أن هناك أزمات أخرى تنتظر حلولاً وبعضها منذ عقود مثل ازدياد انتشار الفقر والجوع ووفيات الأطفال والأمهات، مشيرا إلى أن العالم لم يتعاف بعد من آثار أزمة كوفيد 19 كما لا تزال أعداد النازحين في ارتفاع مستمر كما تعاظم مخاطر التغير المناخي على نحو مقلق.

واعتبر أن المنطقة تواجه عدداً من المشكلات المتداخلة والمعقدة التي أصبحت واقعا مستداما يجب التعامل معه باستمرار، ويقتضي حلها خططاً شاملة لا تقبل التجزئة للوصول إلى استراتيجيات مستدامة، موضحا أن المنطقة تحتاج إلى بناء قدرات مؤسساتها الوطنية والإقليمية لجعلها أكثر مرونة وقدرة على التنبؤ.