نشأت الديهي: الأزمة الاقتصادية لم تؤثر على العمل الخيري في مصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك حركة ليست معتادة في العمل الأهلي بمصر قبل قدوم شهر رمضان خاصة وأن الشهر المبارك يأتي في ظروف اقتصادية صعبة، ولذلك حدث تنسيق بين الجمعيات الأهلية لإعداد تحالف العمل الأهلي.

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن هناك 60 ألف متطوع في مبادرة «كتف بكتف» تجمعوا في ستاد القاهرة للكشف عن تفاصيل المبادرة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تؤكد أن عمل الخير موجود لدى الشعب المصري، والأزمات الاقتصادية لا تؤثر على العمل الخيري لدى المصريين.

قاعدة بيانات لتقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا

ولفت إلى أن الجمعيات الخيرية قبل إعداد التحالف الأهلي كانت تعمل بشكل فردي دون تنسيق، ولم تكن هناك قاعدة بيانات لمعرفة الفئات الأكثر احتياجًا، ومن خلال التحالف الأهلي جرى إعداد قاعدة بيانات لتقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا.

توزيع 6 ملايين كرتونة خير

وأشار إلى أن الأزمة العالمية طاحنة وتؤثر على المصريين، معقبًا: «كل الناس تعبانة، ولكن الخير لا يزال موجودًا، وهذا واضح من قوافل الجمعيات الأهلية المنتشرة في كل أنحاء مصر؛ إذ جرى توزيع 6 ملايين كرتونة خير تحتوي على مستلزمات المعيشة تكفي أربع أفراد لمدة شهر».