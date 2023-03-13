أسامة ربيع لـ نشأت الديهي: الإيرادات تضاعفت بفضل قناة السويس الجديدة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت أرقاما غير مسبوقة بفضل الرؤية السياسية الواضحة للرئيس عبد الفتاح السيسي في حفر قناة السويس الجديدة في عام واحد بدلاً من 3 أعوام، وهذه الرؤية كانت موجودة لدى المصريين الذي قاموا بجمع 64 مليار جنيه خلال أسبوع واحد فقط.

مشروع قناة السويس

أضاف «ربيع» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten» ، مساء الإثنين، أن مشروع قناة السويس الجديد كانت قاطرة المشروعات التي نفذت من قبل الرئيس السيسي بعد توليه المسؤولية مباشرة.

الإيراد السنوي لقناة السويس

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن الإيراد السنوي لقناة السويس كان يقدر بـ4.8 مليار قبل حفر القناة الجديدة، ومن المتوقع أن تحقق القناة هذا العام 8.6 مليار دولار، وهذا يعني أن إيراد القناة وصلت إلى الضعف تقريبًا بفضل القناة الجديدة.