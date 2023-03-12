حزب حماة وطن لـ نشأت الديهي: نستهدف مصر بلا أمية في 2030

قالت النائبة ميرال جلال هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، إن الحزب يقدم يد العون للمواطن في كل القرى، وهذه هو دور الأحزاب السياسية في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها قامت بزيارة محافظة الفيوم للمرة الثانية وتبادلت الحديث مع الأهالي في الفيوم، للاستماع إلى شكواهم في الكثير من الأمور.

نموذج للتطبيق

وتابعت «هريدي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الحزب يتخذ من محافظة الفيوم كنموذج لتطبيقه في كل المحافظات، حيث يستهدف الحزب الوصول إلى المواطن وحل مشاكله، وتوعيته بصورة كبيرة، للحفاظ على الهوية المصرية، لكي تكون مصر خلال 2030 بلا أمية.

وأضافت أن هناك ضرورة لمحو الأمية، لأن هذا يساهم في إيجاد مجتمع متقدم، قادر ولديه طموح، في تطوير مهاراته، للتعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن محو الأمية بالنسبة لحزب حماة وطن لا يقصر فقط على الأمية الأبجدية، ولكن الأمية بكافة أشكالها وأنواعها.

وأوضحت أن الحزب يمد يد العون لمن لا يستطيع القراءة أو الكتابة أو للطلاب، من خلال إعداد دروس تقوية، أو مد يد العون للحرفيين، من خلال تدريبهم بصورة كبيرة، خلاف زيادة مهارات الحرفيين، لكي يستطيع إيجاد وظيفة أخرى حال وجود مشكلة في وظيفته الأولى.

محو أمية التفكير

ولفتت إلى أن محو الأمية لا يكون من خلال فصول مسائية، ولكنه يشمل محو أمية التفكير، وهذا الأمر يكون من خلال تضافر جهود كافة الجهات.