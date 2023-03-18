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جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في طوخ

كتب:

حسن صالح
11:11 م | السبت 18 مارس 2023
قافلة جامعة بنها

قافلة جامعة بنها

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها قوافل بيطرية بقرية بلتان مركز طوخ انطلاقا من الدور المجتمعي لجامعة بنها وفي إطار خطة خدمة المجتمع والمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطويرالقرى المصرية.

قوافل جامعة بنها 

وجاءت القوافل برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني عباس كلية الطب البيطري، وباشراف الدكتور أشرف عواد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد مصطفى قنديل مدير المستشفى البيطري بالكلية ، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها.

وشارك في القافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأقسام الجراحة وطب الحيوان والولادة وأمراض الطيور والأرانب والصحة وعدد من الأطباء البيطريين بالمستشفى البيطري.

الكشف وصرف العلاج بالمجان 

وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان بإجمالي 174 حالة تنوعت ما بين أمراض باطنة وأمراض معدية و11 حالة سونار و4 حالات جراحة بالإضافة إلى قطعان من الدواجن.

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