جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية لقرية مشتهر بطوخ

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها، قافلة بيطرية لقرية مشتهر في مركز طوخ، وذلك بالمستشفى التعليمي بالكلية، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ورعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد غانم، عميد كلية الطب البيطري ووكلاء الكلية.

وأكد الدكتور محمد غانم، عميد الكلية، على أن هذه القوافل تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للكلية، وبالتنسيق مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، حيث تم الكشف على مختلف الحيوانات والطيور وتقديم العلاج للحالات البيطرية بالمجان.

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تنظيم الجامعة لهذه القوافل يأتي في إطار الدور الذي تلعبه الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتقديم خدماتها المختلفة للمجتمع الذي تعمل فيه، مشيراً إلى أن نجاح هذه القوافل يؤكد الإقبال الكبير على الخدمات التي تقدمها جامعة بنها.

في سياق مختلف، أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسى الأول.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها نائب رئيس الجامعة لمتابعة آخر استعدادات الكليات لأعمال الامتحانات بعدد من الكليات، يرافقه الدكتورة هالة حلمي زايد، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية والوكلاء.

وقال الدكتور تامر سمير، إنه تم تجهيز لجان وقاعات الامتحانات، مشددا على متابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وأعمال التعقيم والتطهير وتقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها منذ أسابيع، وتجهيز قاعات الامتحانات لاستقبال الطلاب على مستوى كليات الجامعة.