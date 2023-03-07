جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية زاوية بلتان في طوخ ضمن «حياة كريمة»

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها قافلة طبية بقرية زاوية بلتان مركز طوخ انطلاقا من الدور المجتمعي لجامعة بنها، وفي إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطويرالقرى المصرية.

قافلة خدمية من جامعة بنها بزاوية بلتان

وجاءت القافلة برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الكشف على 225 حالة ضمن قافلة جامعة بنها

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة، والأطفال، والعظام، وتم الكشف على أهالي القرية بإجمالي 225 حالة.

وأوضح بيان جامعة بنها، أن الحالات تنوعت بين 75حالة باطنة، و100 حالة أطفال، و50 حالة عظام، وتم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.