5 شباب بينهم قبطية يوزعون سبح وفوانيس رمضان على المارة بكفر الزيات

أقدم مجموعة من الشباب في مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، على توزيع فوانيس رمضان وسبح على المارة بالشوارع، وذالك احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك، لإدخال البهجة والسرور على قلوب أهالي المدينة.

توزيع فوانيس رمضان وسبح

وقالت سميحة الشورة، 32عاما، مقيمة بكفر الزيات، لـ«الوطن»، إنها قررت مع 4 من أصدقائها، النزول إلى الشارع وتوزيع فوانيس رمضان وسبح على المارة من الكبار والصغار، وبشكل عشوائي، من أجل إدخال البهجة والسرور عليهم وتهنئتهم بحول شهر رمضان المبارك.

وأضافت نجوى إبراهيم، إحدى المشاركات، لـ«الوطن»، أنهم قرروا القيام بتنفيذ تلك الفكرة قبل شهر رمضان المبارك بعدة أيام، وقاموا بتجميع مبلغ مالي من مصروفهم اليومي، وشراء 25 سبحة إلكترونية لتوزيعها على الشباب والكبار، كهدية حتى يستفيد منها الجميع، «كفاية فرحة الناس في الشارع وأحنا بنوزع عليهم الهدايا».

تنفيذ المبادرة على نطاق واسع

فيما قالت آية الشورة، من المشاركات في توزيع الهدايا، إنهم قاموا بشراء 4 أكياس فوانيس رمضان من البلاستيك، و3 أكياس فوانيس خشب، من أجل توزيعها على الأطفال في الشوارع، مشيرة أنه فور علم صديقهم عادل غرابة بتلك المبادرة قرر الاشتراك معاهم بجزء من المال، والنزول معهم إلى الشارع للتوزيع، معلقا «حقيقي المبادرة كانت جميلة وهنعملها تاني بشكل أكبر».

مسيحية توزع فوانيس رمضان

والتقطت ديانا رائيل، 22 عاما، وهي أحد المشاركين في التوزيع الهدايا، أطراف الحديث، قائلة: «أنا مسيحية وحبيت أشارك إخواتي المسلمين فرحتهم وتهنئتهم بحول شهر رمضان المبارك، حتى لو بهدايا بسيطة»، معربة عن سعادتها البالغة بهذه التجربة التي لاقت استحسان الجميع.